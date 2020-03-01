اللي هيبصلها هضربه بالنار.. 24 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة بطل واقعة احتضان طالبة أمام مدرسة في الشرقية

حددت محكمة جنح أبوحماد بالشرقية، يوم 24 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة "س. م"، بطل واقعة فيديو الحضن أمام المدرسة الثانوية الصناعية بأبو حماد، للمحاكمة لارتكابه فعلا فاضحا بالطريق العام.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في محافظة الشرقية، تداولوا مقطع فيديو لشاب يحتضن فتاة ويقدم لها الورود أمام مدرسة الثانوية الصناعية للبنات بأبو حماد.





وظهر في الفيديو شاب يقارب العشرين عاما يحتضن طالبة، وقدم لها باقة من الورود، موجها رسالة قاسية لأصدقائها ولجميع الواقفين أمام بوابة المدرسة مفادها: "اللى هيبص لها هضربه بالنار".

وأكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، تعليقا على واقعة قيام شاب باحتضان فتاة أمام المدرسة الثانوية الصناعية بأبو حماد حينها، أن الواقعة حدثت يوم الخميس الماضي خارج أسوار المدرسة في الشارع الرئيسي وأمام المارة.







وقال وكيل أول الوزارة، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إنه تم استدعاء والد الفتاة وتبين أن الشاب الذي ظهر في الفيديو خطيبها وقام بفعلته دون أن يخبر أحدا.

واستدعت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد؛ "ر. م"، طالبة بمدرسة أبوحماد الثانوية الفنية الصناعية، مقيمة دائرة أبوحماد، و"س. م"، مقيم في العاشر من رمضان، على خلفية تداول فيديو لهما أمام المدرسة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 287 إدارى مركز شرطة أبوحماد لسنة 2020، وبالعرض على نيابة أبوحماد، قررت إخلاء سبيلهما، وأمرت بتشكيل لجنة من الطفولة والأمومة، لفحص الحالة