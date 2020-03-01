تحيا مصر: رفع كفاءة 1250 منزلا جديدا بالقرى الأكثر احتياجًا بنهاية شهر مارس ..فيديو

قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينظم اليوم الأحد، يوما متكاملا لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج، سواء في مجال تطوير المدارس أو الوحدات الصحية والبيطرية، بالإضافة لعدد من مشروعات الدعم الاجتماعي منها بدء توزيع لحوم الهدي والأضاحي، بالإضافة لافتتاح معرض كامل يتضمن 30 ألف قطعة ملابس جديدة ضمن مبادرة "دكان الفرحة" التي أطلقها الصندوق للوصول لجميع طلاب الجامعات التي لهم دراسات حالة.





وأضاف محمد مختار، خلال لقاء مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه سيتم اختتام اليوم باحتفالية كبرى لتسليم 100 فتاة من الفتيات الاولى بالرعاية تجهيزات الزواج بالتعاون مع رجال الأعمال وعدد من البنوك المصرية ومنظمات المجتمع المدني.





وتابع أن صندوق تحيا مصر يعتبر مظلة العمل المجتمعى لكل المشروعات التنموية على أرض مصر، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من رفع كفاءة 1250 منزل جديد بالقرى الأكثر احتياجًا بنهاية شهر مارس، وجاري تنفيذ مبادرة نور حياة بـ 18 محافظة من بينها سوهاج.



