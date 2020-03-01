شوية تعب.. أول تعليق من طالب الدقهلية بعد شائعة إصابته بكورونا

واضاف: "أنا مسافرتش بره مصر زى ما بيقولوا وطلعوا شائعة بكده وقالوا انى راجع من الكويت".



كانت ادارة مدارس كولدج أصدرت بيانا جاء فيه: انطلاقا من مصلحة ابنائنا الطلبة وزملائنا الأعزاء و من مبدأ الشفافية التامة فليس لدينا ما نخفيه في هذا الشأن أو في أي شأن آخر نؤكد للجميع انه لا توجد بين طلابنا أو العاملين لدينا أي حالات مصابة بالكورونا أو مشتبه بإصابتها".