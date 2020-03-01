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محافظات

شوية تعب.. أول تعليق من طالب الدقهلية بعد شائعة إصابته بكورونا

الأحد 01/مارس/2020 - 05:22 م
كورونا
كورونا
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همت الحسينى
نفى الطالب عمر محمد الجندى ما اشيع عن إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "قالوا عني ان عندي مرض كورونا وكل اللي عندي شوية تعب فى صدري وكحة فلبست الكمامة علشان معديش حد".

واضاف: "أنا مسافرتش بره مصر زى ما بيقولوا وطلعوا  شائعة بكده وقالوا انى راجع من الكويت".

كانت ادارة مدارس كولدج أصدرت بيانا جاء فيه: انطلاقا من مصلحة ابنائنا الطلبة وزملائنا الأعزاء و من مبدأ الشفافية التامة فليس لدينا ما نخفيه في هذا الشأن أو في أي شأن آخر نؤكد للجميع انه لا توجد بين طلابنا أو العاملين لدينا أي حالات مصابة بالكورونا أو مشتبه بإصابتها".

وأضاف البيان: "نأسف أشد الأسف لنشر الشائعات دون تثبت أو بينة أو دون الرجوع الينا للإستفسار و نرجو من أولياء الامور و جميع من يهمة الامر ان يتوقفوا عن بث الاشاعات و نقل الاخبار غير المؤكدة و نحن في مجمع المنصورة كولدج التعليمي نؤكد على حرصنا التام على سلامة و عافية ابنائنا الطلبة و جميع العاملين كما نحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها سلامة البيئة المحيطة بجميع الطلبة والعاملين و نتمنى للجميع تمام الصحة والعافية".
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