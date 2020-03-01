مجازاة 7 مسئولين سابقين بالنقل العام بسبب استلام خامات غير مطابقة للمواصفات

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين وموظفين بالنقل العام باستلام أصناف معجون أبيض وأحمر برغم وجود عيب وبائي بها.









تضمن الحكم مجازاة رئيس الإدارة المركزية لورش الترام بهيئة النقل العام سابقًا، وملاحظ بورش الكهرباء بترام بورسعيد سابقًا، وفني كهرباء بموقف مترو مصر الجديدة سابقًا، بغرامة تعادل مثلي أجرهم، كما خصمت أجر ٣٠ يوما من راتب مدير عام الورش بترام بورسعيد، ومدير إدارة المحطات بالترام، وفني بموقف مترو مصر الجديدة.









وانقضت الدعوى التأديبية للمحال السابع بصفته مدير عام الورش بمترو مصر الجديدة سابقًا بوفاته.









صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.





ونسبت النيابة الإدارية للمحالين من الأول وحتى السادس، في عام ٢٠٠٨ حتى ٢٠١١، قبلوا أصناف المعجون الأبيض والأحمر باعتبارهم أعضاء لجنة الفحص والاستلام بالرغم من عدم مطابقتها للمواصفات الفنية ووجود عيب وبائي بها ، مما ألحق ضررا ماليا بالهيئة تمثل في قيمة العبوات التالفة التي تم فتحها ولم يتم استرداد قيمتها من الشركة الموردة، وذلك بمرفق ترام بورسعيد والبالغ قيمتها ٣٥١ ألفا و٥١٢ جنيها.





وقام السابع بالموافقة على طلب شراء 150 عبوة معجون أبيض، و150 عبوة معجون أحمر، دون احتياج فعلي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وذلك خلال عامي 2008/2009.