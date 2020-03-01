عبد العال يصطحب رئيس برلمان النمسا في جولة داخل أروقة مجلس النواب

اصطحب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس النواب، شملت زيارة إلى متحف المجلس وقاعة الجلسات العامة للمجلس، حيث استمع الضيف والوفد المرافق له لشرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، ثم عقب ذلك، نظم الدكتور على عبدالعال مأدبة غداء على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق له تكريمًا له.





جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق إلى جمهورية مصر العربية.



وفي ختام الزيارة، قام الدكتور علي عبد العال بتوديع الضيف النمساوي، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس البرلمان النمساوي رئيس الجمهورية صباح الغد الاثنين.