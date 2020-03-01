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أخبار البلد

استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 03:50 م
المهندس مجدي محمدين
المهندس مجدي محمدين
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نورهان خفاجي

تفقد المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ويرافقه المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل، مشروع استراحات العاملين والجاري تجهيزها للعاملين بمبنى الركاب (2) في مطار القاهرة والمسماه بموقع (76).

وتابع مجدي محمدين، خلال جولته التفقدية، أعمال تشطيب مشروع الاستراحات التي ستضم جميع وظائف العاملين بالخدمات الأرضية في مبنى الركاب 2، وشدد علي ضرورة جودة الأثاث الذي سوف يتم تجهيز الاستراحات به لراحة العاملين.

والتقى عدداً من العاملين، أثناء مروره على مواقع العمل على الطائرات، لمتابعة سير العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهود، بالإضافة إلى متابعة المدة الزمنية لتحميل وتفريغ الطائرات، وإلتزام العاملين بارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية.

استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور
استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور
استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور
استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور
استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور
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