استراحات جديدة للعاملين بالخدمات الأرضية في مهبط مطار القاهرة.. صور

والتقى

عدداً من العاملين، أثناء مروره على مواقع العمل على الطائرات، لمتابعة سير العمل وحثهم

بذل مزيد من الجهود، بالإضافة إلى متابعة المدة الزمنية لتحميل وتفريغ الطائرات، وإلتزام العاملين

مهمات السلامة والصحة المهنية.