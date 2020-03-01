أميرة العقدة : ظاهرة هوس السوشيال ميديا تعتمد على اتجاهين ..فيديو

قالت الإعلامية أميرة العقدة ، إن ظاهرة نشر الشخص للعديد من صوره الخاصة سواء لأماكن أو لمناسبات عبر صفحات التواصل الإجتماعى ينقسم بدوره لشقين .





وأوضحت أميرة العقدة، خلال برنامج كل يوم اسم عبر فضائية مصر الأولى ، أن رغبة بعض الأفراد للعديد من صور الأماكن ، أو المطاعم وغيرها قد يراه عدد من الأشخاص إنها نوع من التباهى والمقارنة الدائمة بينهم وبين هؤلاء الأشخاص .









ولفتت الإعلامية أميرة العقدة ، إلى أن ظاهرة الهوس بنشر الصور على صفحات التواصل الإجتماعى " السوشيال ميديا " تنقسم لإتجاهين هما المتلقى وتجاه الشخص المتباهى .





وأشارت الإعلامية أميرة العقدة ، إلى أن نشر الشخص المتباهى بكثرة نشر صوره عبر صفحات التواصل الإجتماعى تعتمد على نية هذا الشخص إذا كان هدفه إيجابى من نشر معلومات عن الأماكن على سبيل المثال ، أو إنه يفعل ذلك بهدف إنتقاصه من المتلقين حوله .









تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا الأحد حلقة جديدة من برنامج «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.





تستضيف الإعلامية أميرة العقدة في حلقة اليوم الأحد، الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات والباحث في التاريخ المصري، والكاتبة الكبيرة فريدة الشوباشي