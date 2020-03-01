وزير الرياضة يعلن إنشاء لجنة حكماء لحل أزمات الكرة المصرية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد كرة القدم، تقوم بدورها كلجنة لتسيير الأعمال ومتابعة بعض البنود التي حددها الاتحاد الدولي لكرة القدم، مثل وضع لائحة جديدة والإشراف على الانتخابات المقبلة بالإضافة لتسيير أعمال المسابقات والمنتخبات لمدة عام.





وفجر وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل، بالإعلان عن إنشاء لجنة حكماء لإدارة أزمات كرة القدم بها حكماء وأصحاب خبرات كبيرة في كرة القدم المصرية، على رأسهم أبو رجيلة، عصام عبد المنعم، فاروق جعفر، حرب الدهشوري.





وشدد وزير الرياضة على أن حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتتخب سيكون له دور مهم مع الوزارة خلال الفترة المقبلة.