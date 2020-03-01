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خوفًا من كورونا.. متحف اللوفر قرر إغلاق أبوابه أمام الزوار

الأحد 01/مارس/2020 - 04:01 م
متحف اللوفر
متحف اللوفر
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آيات أحمد
أفاد التليفزيون المصرى، فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن متحف اللوفر قرر إغلاق أبوابه أمام الزوار خوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبيريسوس، من أن "الخوف والذعر الذي أثاره فيروس كورونا الجديد قد يكون له نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية أكثر خطورة من الإصابة بالفيروس نفسه".


خلال كلمة له في منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني، أدان جبيريسوس "الوصمة التي باتت تلاحق بعض الدول بسبب الفيروس"، مشددًا على ضرورة أن يتحد العالم لمواجهة الفيروس.



وخلال المنتدى، قال رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، إن التراجع في الأسواق المالية إذا استمر على هذا النحو، فستكون له عواقب كارثية على تمويل المساعدات الإغاثية والإنسانية.
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