منتخب تونس يهزم المغرب برباعية ويتأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب

تغلب منتخب تونس للشباب على نظيره منتخب المغرب برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد فى إطار نصف نهائي بطولة كأس العرب للشباب ويتأهل إلى نهائى البطولة.





وشهدت مجريات الشوط الأول تقدم شباب نسور قرطاج بهدفين دون رد على أسود الأطلسي بعدما تقدم اللاعب زياد بريمة في الدقيقة

20 بالهدف الأول فيما أضاف شهاب العبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 23.





وفي الشوط الثاني أضاف منتخب تونس هدفين عن طريق فاروق الميموني في الدقيقة 56 و زياد بالريمة في الدقيقة 60 .



