80 ألف جنيه لدعم الفرق الرياضية بشمال سيناء



وأعلن المحافظ، أثناء لقائه مع أعضاء مجلس الادارة والجهاز الفنى واللاعبين لفريقى نادى النصر الرياضى بالعريش ومركز شباب الخربة ببئر العبد اللذين يمثلان المحافظة فى الصعود الى الدورى الممتاز ب . وعن دعم الفريقين بمبلغ 80 ألف جنيه بواقع 40 ألف جنيه لكل فريق ، وتخصيص سيارة أتوبيس من المحافظة لتنقلات اللاعبين وأعضاء الجهازين الفنى والادارى لدعمهما .



وأصدر المحافظ توجيهاته بمنح أعضاء الجهازين الفنى والادارى تفرغا ليتمكن الفريقان من الصعود وتمثيل المحافظة فى الدورى الممتاز.



وأشار الى الاتصال بالدكتور وزير الشباب والرياضة لتوفير أماكن اقامة مناسبة لأعضاء الفريقين من لاعبين وجهازين فنى وادارى .



وأعرب المحافظ عن ثقته فى الفريقين بالتمثيل المشرف للمحافظة وصعودهما لتمثيل المحافظة فى الدورى الممتاز .



ومن جانبه .. أشار ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة، الى اهتمام الدولة ووزارة الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء ودعم شباب المحافظة في مختلف المجالات .. مؤكدا أنه تم دعم مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة عدة مرات .. علاوة على اهتمام خاص من المحافظ بالرياضة ودعم الفرق الرياضية .. بخلاف الدعم المقدم من وزارة الشباب والرياضة ، وأنه يتم دعم كافة أندية ومراكز الشباب بالمحافظة .. خاصة الفرق المشاركة في الدورى .



وأعلن مسئولا الفريقين عن بذل كافة الجهود حتى يكونا عند حسن ظن المحافظ وأهالى المحافظة والصعود الى الدورى الممتاز ( ب ) تمهيدا لتمثيل المحافظة وسيناء في الدورى الممتاز بعد ذلك .





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وأعلن مسئولا الفريقين عن بذل كافة الجهود حتى يكونا عند حسن ظن المحافظ وأهالى المحافظة والصعود الى الدورى الممتاز ( ب ) تمهيدا لتمثيل المحافظة وسيناء في الدورى الممتاز بعد ذلك .اقرأ ايضا

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على دعم الرياضة وتشجيع الشباب على مستوى المحافظة ، وضرورة أن يكون للمحافظة تمثيلها المشرف فى الدورى الممتاز .