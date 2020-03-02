أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر الكثير من التغيرات التي أثرّت على عملية شراء السيارات في ظل تراجع المبيعات و هبوط الدولار لذا تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات في مصر بعد هبوطها بشكل ملحوظ .



في هذا السياق نستعرض لكم أسعار فولكس فاجن اليوم في مصر.

volkswagen فولكس فاجن

باسات ٢٠١٩ volkswagen passat وتأتي السيارة فولكس فاجن فوكس باسات بسعر 460.000 جنيه.



volkswagen golf 2019 فولكس فاجن جولف volkswagen golf بسعر 389.900 جنية .



فولكس فاجن كادي volkswagen caddy تبدأ من 440.000 جنيه حتى 478.000 جنيه لأعلى فئة.



volkswagen toguan تيجوان 2019 vw tiguan تبدأ من 529.000 جنيه حتى 639.000 جنيه لأعلى فئة.



