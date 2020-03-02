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سيارات

أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:01 ص
volkswagen toguan
volkswagen toguan
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر الكثير من التغيرات التي أثرّت على عملية شراء السيارات في ظل تراجع المبيعات و هبوط الدولار لذا تتغير أسعار السيارات في مصر من يوم لآخر، ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات في مصر بعد هبوطها  بشكل ملحوظ .

في هذا السياق نستعرض لكم أسعار فولكس فاجن اليوم في مصر.

volkswagen
فولكس فاجن

باسات ٢٠١٩
volkswagen passat
وتأتي السيارة فولكس فاجن فوكس باسات بسعر 460.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن باسات ٢٠١٩

volkswagen golf 2019
فولكس فاجن جولف volkswagen golf بسعر 389.900 جنية .

نتيجة بحث الصور عن volkswagen golf 2019

فولكس فاجن كادي
volkswagen caddy تبدأ من 440.000 جنيه حتى 478.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن فولكس فاجن كادي

volkswagen toguan
تيجوان 2019
vw tiguan تبدأ من 529.000 جنيه حتى 639.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن volkswagen tiguan
أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
أسعار فولكس فاجن في مصر اليوم بعد تخفيض volkswagen golf حوالى 30 ألف جنيه.. صور
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