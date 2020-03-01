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وسيم السيسي: المصري القديم أول من قام بعمليات جراحة المخ في العالم .. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 04:30 م
الدكتور وسيم السيسى
الدكتور وسيم السيسى
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شيرين عادل
قال الدكتور وسيم السيسى ، عالم المصريات والباحث في التاريخ المصري، إن الجداريات الفرعونية القديمة كشفت أن المصرى القديم أول من قام بعمليات جراحة المخ . 

وأوضح  عالم المصريات ، خلال استضافته ببرنامج كل يوم اسم والمذاع عبر فضائية قناة مصر الأولى ،   أن المتحف البريطانى يحتوى على صندوق زجاجى يحتوى على جمجمة خلال برنامج كل يوم اسم عبر فضائية مصر الأولى ، كتب عليه تفاصيل قيام الفراعنة بعمل جراحة المخ  منذ أكثر من  4 آلاف عام .

ولفت  وسيم السيسى  ، إلى أن تسجيل المصرى القديم لكافة انجازاته على الجداريات ، أو البرديات يبتعد تماما عن المبالغة ولكنه كان نوعا من الفخر لكافة إنجازاتهم واكتشافاتهم العظيمة .

تقدم الإعلامية أميرة العقدة، غدا الأحد حلقة جديدة من برنامج  «كل يوم اسم» حصريا عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير الجديدة.

برنامج «كل يوم اسم»  بطابع اجتماعي يسلط الضوء على القضايا الاجتماعية التي تتعلق بالمواطن المصري، وكذلك الظواهر الاجتماعية التي تطرأ على الحياة اليومية في مصر. 


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