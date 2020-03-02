AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

ما هيئة تكفين المحرم بالنسبة للرجل والمرأة.. الإفتاء تجيب

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود ضاحي

 



ما هي هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة..
سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.



أوضحت الدار، في فتوى لها، أن جمهور الفقهاء
يرى أنَّ من مات مُحرمًا لا تُخمَّر رأسُه إن كان رجلًا ولا وجهُها إن كانت امرأة،
ولا يلبس المخيط، ولا يقرب طيبًا في بدنه أو ثيابه، ولا يؤخذُ شيء من شعره ولا ظفره،
ويُغسل بماء وسدر، ويُكفَّن في ثوبين؛ إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع
بموته احترامًا لكريم هيئته التي مات عليها؛ حيث يُبعث يوم القيامة مُلبيًا.



وأضافت أن من الفقهاء من سوَّوا بين المحرم وغيره،
وجعلوا نصوص التكفين على عمومها، وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية. وعليه:
فالأمر في ذلك واسعٌ؛ لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل
الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها.



وورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،
سؤال يقول صاحبه "ما هيئة تكفين المُحرم بالنسبة للرجل والمرأة؟



 



وقال مركز الأزهر للفتوى، إن جمهور الفقهاء يرى
أنَّ من مات مُحرمًا لا تُخمَّر رأسُه إن كان رجلًا ولا وجهُها إن كانت امرأة، ولا
يلبس المخيط، ولا يقرب طيبًا في بدنه أو ثيابه، ولا يؤخذُ شيء من شعره ولا ظفره، ويُغسل
بماء وسدر، ويُكفَّن في ثوبين؛ إظهارًا لشعار الإحرام في بدنه وأنه لم ينقطع بموته،
واحترامًا لكريم هيئته التي مات عليها؛ حيث يُبعث يوم القيامة مُلبيًا.



 



وتابع: من الفقهاء من سوَّوا بين المحرم وغيره،
وجعلوا نصوص التكفين على عمومها، وحملوا حديث الذي مات محرمًا على الخصوصية، وعليه:
فالأمر في ذلك واسعٌ؛ لا ينبغي التضييق أو الخلاف والنزاع فيه؛ فإنه لا إنكار في مسائل
الخلاف التي وَسِعَ السلفَ الخلافُ فيها.

Advertisements

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

الصحة تعلن اكتشاف ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر.. تفاصيل

الكونفدرالية الأفريقية.. نهضة بركان يتعادل مع المصري 2-2

رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا بفيديو رقص جديد.. شاهد

حاسس نفسي مش راجل.. القبض على شيميل يمارس الشذوذ مع العرب في الجيزة مقابل 500 دولار في الساعة

بقرأ الجرائد.. عادل إمام يكشف تطورات حالته الصحية | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد