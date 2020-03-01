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أخبار العالم

ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 79 حالة في ألمانيا

الأحد 01/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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أ ش أ
ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد في ألمانيا إلى 79 حالة.

وذكرت قناة (دويتش فيليه) الألمانية اليوم /الأحد/، أن هناك 16 حالة تماثلت للشفاء من بين الحالات الـ79 التي تم تسجيلها في البلاد.

من جهتها، تعهدت إيطاليا - أكبر بؤرة تفشي للفيروس في أوروبا والتي تم تسجيل إصابة أكثر من 1100 شخص فيها ووفاة 29 حالة - باتخاذ تدابير لمساعدة الاقتصاد على تحمل تفشي الوباء بقيمة 3.6 مليار يورو بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي. 

يشار إلى أن فيروس "كورونا" المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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