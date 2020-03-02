AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بمد فترة السماح للمستثمرين لتذليل المعوقات أمامهم

الإثنين 02/مارس/2020 - 02:01 ص
النائب حسن السيد
النائب حسن السيد ،عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان
Advertisements
القسم السياسى

اكد النائب حسن السيد ،عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أهمية إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة لتذليل العقبات امام المستثمرين ، مشيرا إلي أهمية المشاريع والاستثمار بالنسبة للاقتصاد المصرى.

وطالب النائب حسن السيد بوضع تشريع واستراتيجية عمل لتذليل العقبات امام المستثمرين من خلال التعاون بين الوزرات المعنية موكدا  علي ضرورة النظر الي العقبات التي تواجة المستثمر والتي تتمثل في  الضرائب والجمارك والعقبات الادارية ومد فترة السماح لكل مستثمر واستعادة تدوير الربح.

واوضح اهمية السياحة كصناعة دولية تعمل علي تشغيل الصناعات الاخري وزيادة الأيدي العاملة والقضاء علي البطالة كأحد الظواهر التي تعيق الاقتصاد المصري ، مؤكدا على اهمية استثمار المصريين بأموالهم داخل البلد 

والجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،انشي قرار بضم ممثل من وزارة الدفاع لعضوية اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، كما وافق رئيس الوزراء، على اعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.

ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متىاقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.

وتختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيراداتالسياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بإطلاق حملات ترويجية لجذب السائحين إلى مصر

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار

لتذليل العقبات.. رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته

مدبولي: نعمل على دفع قطاعي السياحة والآثار لنمو الاقتصاد

رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسياحة والآثار.. تيسير إجراءات استخراج التراخيص والتصاريح المختلفة في القطاع.. وضرورة موافقة اللجنة قبل فرض أي رسم جديد أو زيادة أى رسوم متصلة بالنشاط

رئيس شركات السياحة: القطاع السياحي المصري يعيش أزهى عصوره

ترشيحاتنا

يجب حذفه فورا.. تعرف على أخطر تطبيق على الإطلاق

لفائف وأكواب شخصية.. الكنيسة تطبق إجراءات وقائية علي المصلين خوفا من كورونا

الصدمة أغمت صديقه.. كشف لغز مقتل طالب بالجامعة الروسية في الدقهلية

مفاجأة.. ميسي قد لا يشارك في مباراة برشلونة وريال مدريد

بعد أول هزيمة لـ ليفربول.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 28

هل المتوفى بمرض كورونا شهيد.. الأوقاف تكشف الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فورد F-150 فى نسختها المعدلة من هينيسي .. صور

بالأبيض.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بجلسة تصوير منزلية

بتصميمات مثيرة .. كيم كاردشيان بإطلالات من الجلد اللامع .. شاهد