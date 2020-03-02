برلماني يطالب بمد فترة السماح للمستثمرين لتذليل المعوقات أمامهم





اكد النائب حسن السيد ،عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أهمية إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة لتذليل العقبات امام المستثمرين ، مشيرا إلي أهمية المشاريع والاستثمار بالنسبة للاقتصاد المصرى.





وطالب النائب حسن السيد بوضع تشريع واستراتيجية عمل لتذليل العقبات امام المستثمرين من خلال التعاون بين الوزرات المعنية موكدا علي ضرورة النظر الي العقبات التي تواجة المستثمر والتي تتمثل في الضرائب والجمارك والعقبات الادارية ومد فترة السماح لكل مستثمر واستعادة تدوير الربح.





واوضح اهمية السياحة كصناعة دولية تعمل علي تشغيل الصناعات الاخري وزيادة الأيدي العاملة والقضاء علي البطالة كأحد الظواهر التي تعيق الاقتصاد المصري ، مؤكدا على اهمية استثمار المصريين بأموالهم داخل البلد





والجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء،انشي قرار بضم ممثل من وزارة الدفاع لعضوية اللجنة الوزارية للسياحة والآثار، كما وافق رئيس الوزراء، على اعتبار مشروع ازدواج طريق الشرفا بمركز المنيا بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة.





وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة والآثار، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: السياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والبيئة، والطيران المدني، وممثل عن وزارة الداخلية،ورئيس اتحاد الغرف السياحية.





ونص القرار على أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء، أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، متىاقتضت الحاجة حضورهم لمناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاص اللجنة الوزارية.





وتختص هذه اللجنة الوزارية للسياحة بالعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي والأثري، والتعاون لتعظيم الإيراداتالسياحية والأثرية وإيرادات المتاحف، إلى جانب العمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية والأثرية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة.