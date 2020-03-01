أخبار الفن.. الشرطة الفرنسية تتدخل لإنقاذ كارول سماحة.. منى زكي تثير قلق جمهورها برسالة لطفليها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:













أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جدلا كبيرا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.





تعرّضت الإعلامية الأمريكية اوبرا وينفري لموقف محرج خلال تقديمها خطابا في جلسة نقاشية بعنوان " ؤية أوبرا لعام 2020: حياتك تحت الأضواء" بسبب سقوطها على المسرح.





أعلن ثنائي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال عن موعد طرح أغنتيهما الجديدة "عود البطل"، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مهرجان "بنت الجيران".









التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجم العالمي نيكولاس كيدج برفقة حبيبته لأول مرة أثناء تواجدهما في مطار جون كيندي في ولاية نيويورك.









نشرت الفنانة منى زكى صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عبر خاصية الستورى، لابنيها سليم ويونس وهما منهمكان فى اللعب.



