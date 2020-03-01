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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أهم الأخبار .. إجراء من التموين بشأن رسائل الهاتف .. وتعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة خلال 48 ساعة

الأحد 01/مارس/2020 - 04:35 م
صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار والموضوعات الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي : 

التموين تكشف حقيقة إيقاف البطاقات للمواطنين لعدم تسجيل رقم التليفون.. فيديو

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين إن الوزارة ناشدت عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين، المواطنين أصحاب البطاقات التموينية تسجيل أرقام تليفوناتهم لاستكمال قواعد البيانات..للمزيد اضغط هنا  

مخاوف بشأن صحة البابا فرنسيس وسط انتشار كورونا في إيطاليا

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن هناك مخاوف على نطاق واسع بشأن صحة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، حيث ألغى ارتباطاته لليوم الثالث، في الوقت الذي يضرب فيه فيروس كورونا إيطاليا.. للمزيد اضغط هنا

الاتفاق تم .. موعد الظهور الأول لـ إيهاب جلال فى تدريبات المقاصة

أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .للمزيد اضغط هنا 

لا تنخدعوا باستقرار الحالة الجوية.. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية..للمزيد اضغط هنا

فيديوهات جنسية وملابس مثيرة ودولارات .. التفاصيل الكاملة لضبط ممثلة مغمورة في الجيزة

مقاطع جنسية، ومتعلقات خاصة بالأعمال المنافية للآداب، وملابس داخلية ومثيرة وإعلان على أحد المواقع بالإنترنت..للمزيد اضغط هنا

اليابان: إخلاء السفينة "دايموند برنسيس" بالكامل تمهيدا لتعقيمها وصيانتها

سمحت السلطات اليابانية لأخر مجموعة كانت على متن السفينة "دايموند برنسيس"، التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، بمغادرتها اليوم، الأحد؛ تمهيدا لتعقيمها وصيانتها.. للمزيد اضغط هنا

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