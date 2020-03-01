أسعار شيري من الوكيل بعد التخفيض ..صور

اشتعلت المنافسة في سوق السيارات بعد هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه وتراجع المبيعات وهو ما أدي إلى كثير من المتغيرات التي أثرت على أسعار السيارات في مصر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات .





ونقدّم لكم أسعار شيري chery في مصر اليوم.



شيرى انفى chery envy تأتي السيارة شيرى انفى chery envy بسعر 175.000 جنيه.



شيري اريزو arrizo 5 2020

أسعار شيرى اريزو arezo 5 تبدأ من 169.000 حتى 230.000 لأعلى فئة.







شيري تيجو 4 cherry tiggo



أسعار شيري تيجو 4 cherry tiggo تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة.



تيجو ٢٠٢٠

تيجو 7 tiggo





أسعار تيجو 7 tiggo تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة



تيجو 8 شيري تيجو ٨

tiggo8 بسعر 425.000 جنيه.









تيجو 3