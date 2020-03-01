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سيارات

أسعار شيري من الوكيل بعد التخفيض ..صور

الأحد 01/مارس/2020 - 09:00 م
شيري تيجو 4
شيري تيجو 4
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اشرف عطية
اشتعلت المنافسة في سوق السيارات بعد هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه وتراجع المبيعات وهو ما أدي إلى كثير من المتغيرات التي أثرت على أسعار السيارات في مصر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات .

ونقدّم لكم أسعار شيري chery في مصر اليوم.

شيرى انفى chery envy
تأتي السيارة شيرى انفى chery envy  بسعر 175.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن شيرى انفى

شيري اريزو arrizo 5 2020  
أسعار شيرى اريزو arezo 5  تبدأ من 169.000 حتى 230.000 لأعلى فئة.

أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

شيري تيجو 4 cherry tiggo
أسعار شيري تيجو 4 cherry tiggo تبدأ من 305000 حتى 335000 لأعلى فئة.

تيجو ٢٠٢٠
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور
تيجو 7 tiggo

أسعار تيجو 7 tiggo تبدأ من 335000 حتى 365000 لأعلى فئة
أسعار شيري chery من الوكيل بتحديث اليوم بعد آخر تخفيض.. صور

تيجو 8
شيري تيجو ٨
tiggo8 بسعر 425.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن شيري تيجو ٨

تيجو 3
tiggo 3" 2020" بسعر 236.900 جنيه
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