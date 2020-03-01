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حوادث

إنصاف الزوجة.. الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية للزوج في هذه الحالة

الأحد 01/مارس/2020 - 05:23 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
البعض من المواطنين عندما يتعرض لمشاكل أسرية يأتى فى ذهنه أن ينهي هذه العلاقة.. ولكن الوضع اختلف .. فعندما يقوم الزوج بتطليق زوجته قد يتعرض إلى العديد من القضايا وهذه القضايا ليست فقط فى إطار المحاكم، وإنما تلاحقه فى عمله.





ففى هذا الصدد، قال محمد التهامى عبدالهادى، المحامى والخبير القانونى، إن نص القانون ٦ لسنة ٢٠٢٠ من قانون العقوبات بالحبس والحرمان من الخدمات الحكومية للزوج ودخوله حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.

وأضاف التهامي أن المادة الأولى من القانون، نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع لمدة 3 أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

وأكد أنه نص التعديل، أنه إذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وأشار إلى أن الزوجة أو من بيده حكم نفقة لا يحتاج سوى توجيه إنذار بالدفع للمحكوم عليه ثم إقامة دعوى الحبس مباشرة وسوف تتضمن أوراق الدعوى الرقم القومي للمدعى عليه حتى تنفذ إليه الحرمان من الخدمات الحكومية من استصدار بطاقة أو رخصة وحرمان من الخدمات تموينية وخدمات التأمين الصحي.
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