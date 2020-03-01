الأعلى للإعلام يستدعي خالد أبوبكر

عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، اجتماعا لها اليوم، وطلبت اللجنة استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة أون، للاستماع لإيضاحاته بشأن الشكوى المقدمة من النائب جلال عوارة.





وكان قد اتهم عوارة في شكواه، مذيع أون بالتهكم عليه والسخرية منه، ومخالفة القوانين والقواعد المهنية على خلفية أزمة الكتب المخالفة التي ناقشها مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمثل أبوبكر في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.





وأوصت اللجنة بمخاطبة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشره على غلاف مجلة الأهرام الرياضي في عددها الأخير، والذي يعد مخالفة صارخة للمعايير والأكواد المهنية الصادرة عن المجلس.



