AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأعلى للإعلام يستدعي خالد أبوبكر

الأحد 01/مارس/2020 - 06:10 م
الكاتب الصحفى مكرم
الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، اجتماعا لها اليوم، وطلبت اللجنة استدعاء خالد أبوبكر المذيع بقناة أون، للاستماع لإيضاحاته بشأن الشكوى المقدمة من النائب جلال عوارة.

وكان قد اتهم عوارة في شكواه، مذيع أون بالتهكم عليه والسخرية منه، ومخالفة القوانين والقواعد المهنية على خلفية أزمة الكتب المخالفة التي ناقشها مجلس النواب، ومن المنتظر أن يمثل أبوبكر في اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل.

وأوصت اللجنة بمخاطبة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما نشره على غلاف مجلة الأهرام الرياضي في عددها الأخير، والذي يعد مخالفة صارخة للمعايير والأكواد المهنية الصادرة عن المجلس.

وكانت المجلة نشرت على غلافها صورة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك في إطار مباريات الدوري العام، والتي حضر فيها فريق الأهلي بينما انسحب منها نادي الزمالك، وكتبت المجلة على فريق الأهلي "الرجال"، بينما كتبت على نصف الملعب الفارغ "ال...".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس نقابة الصحفيين يحتفل بتولي حسين الزناتي رئاسة تحرير مجلة علاء الدين

الأعلى للإعلام يوافق على مشروع ورش لجنة التدريب

غدا.. الأعلى للإعلام يناقش تقرير الأداء الإعلامى والوضع فى ليبيا

بسبب كورونا.. الأعلى للإعلام يقرر توجيه عقوبة لفت نظر لـ ١٦ موقعا الكترونيا

مجلة إعلام الأزهر تحصل على أعلى تقييم في مجالات بحوث الإعلام على مستوى الجمهورية

في ذكرى وفاته.. ماذا تعرف عن خالد توحيد رئيس قناة الأهلي؟

ترشيحاتنا

أمريكا أم الصين.. هل هناك مؤامرة كبرى وراء فيروس كورونا؟

معلول يرد الاعتبار.. ماذا قالت صحف تونس عن تألق «عللو» أمام صن داونز؟

شحن مبالغ فيه.. رسالة تحذير لـ «كاف» حول سلامة بعثة فريق الزمالك في تونس.. تفاصيل

تعليق ميدو على نتيجة الأهلي أمام صن داونز ومستوى أليو بادجي

صاحب التاريخ السيئ.. الكاف يرفض طلب الأهلي السري قبل مواجهة صن داونز

كلاسيكو الأرض.. 17 قناة تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. تعرف عليها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء محمود توفيق يلتقي 7 وزراء داخلية عرب ويؤكد: ضرورة مجابهة الفكر المتطرف.. صور

بفستان وردي.. دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور