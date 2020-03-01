ثلاثة أفلام مصرية قصيرة تشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

تشارك ثلاثة أفلام مصرية قصيرة في النسخة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.





الفيلم الأول "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري، مدة عرضه 17 دقيقة، من إنتاج صفي الدين محمود، سالي ولي، شريف البنداري.





تدور أحداث الفيلم حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة.. يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها.. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي روائي/ تسجيلي.





الفيلم بطولة هديل حسن، خيري بشارة، أيتن أمين، صدقي صخر.





الفيلم الثاني "الخد الآخر" لساندرو كنعان، ومدته 9 دقائق، من إنتاج كوثر يونس.

بعد أن تعرضت ابنة نشأت لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات بأنها هي من تسبب بالاعتداء، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني. حكاية عن الشعور بالذنب، والتوبة، والانتقام!

الفيلم بطولة طارق عبد العزيز، محيي ضرغام، درة يوسف.



