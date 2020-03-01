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محافظات

حق الشعب.. إزالة 477 حالة تعد واسترداد 339 فدان أراضي أملاك دولة في قنا

الأحد 01/مارس/2020 - 05:33 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدات المحلية التسعة بالمحافظة بالتنسيق مع بمديرية أمن قنا، نجحت خلال الفترة من 2 فبراير وحتى 29 فبراير 202، في إزالة 477 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.


وأوضح محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية نجحت في إزالة 339 حالة تعدي بالمباني على أراضي أملاك الدولة بمساحة 326 ألفا و187 متر مربع كما نجحت في إزالة 148 حالة تعدي بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 339 فدانا و5 قراريط و9 أسهم.


 وأشار محافظ قنا، إلى أن أعمال الإزالة شملت كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعوا اليد عليها بأي طلبات تقنين وما زالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.


 ووجه محافظ قنا، رؤساء مجالس المدن بعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى والتعامل بكل حزم مع أي حالات تعدي جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما وجه بالاستمرار في تنفيذ حملات الازالة للقضاء علي كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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