تألق عبدالله السعيد.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز وزاناكو بـ الكونفيدرالية.. فيديو

اكتسح فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية ،فى زامبيا.
جاء هدف بيراميدز الأول عن طريق ركنية سددها عبدالله السعيد في الدقيقة 18، ووضعها علي جبر برأسه في المرمى في الدقيقة 19.
وفي الدقيقة 24 نجح محمد فاروق في إضافة هدف بيراميدز الثاني.
وعزز بيراميدز تقدمه بهدف ثالث عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين بيراميدز زاناكو، يوم، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.