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فن

MBC تقدم خدمة جديدة بالتعاون مع Spotify

الأحد 01/مارس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

بعد إطلاقها "شاهد" الجديد كليًا مطلع العام الحالي 2020، أعلنت "مجموعة MBC" عن تعاونها مع Spotify – أشهر خدمة لبثّ الموسيقى عالميًا – حيث بات بمقدور مُشتركي "شاهد VIP" الاستفادة من اشتراكٍ مجاني مع Spotify Premium مدّته 6 أشهر.

يتيح ذلك لمشتركي "شاهد VIP" الاستمتاع بملايين الساعات من الموسيقى والأغنيات العالمية، مع أفضل ما في جعبة  Spotifyمن تجربة استماع فريدة خالية من الإعلانات تُمكّن المستخدمين من تشغيل أي أغنية أو قائمة تشغيل؛ إلى جانب عدد غير محدود من التخطّيات (skips)، مع إمكانية إجراء التنزيل (download) للاستمتاع بالموسيقى لاحقًا ضمن وضعية "عدم الاتصال بالانترنت"، وذلك على غرار ما يوفره "Shahid VIP" لمشتركيه عبر خدمة تنزيل الفيديوهات لمشاهدتها لاحقًا من دون الحاجة كذلك إلى الانترنت.

وكان "شاهد" لخدمة الفيديو حسب الطلب (VOD) - المنضوي تحت مظلّة "مجموعة MBC"- قد أطلق مروحة واسعة من الخدمات والمزايا الفنية والتقنية، والشراكات الإقليمية والعالمية، والعروض الجديدة – المتجدّدة، وأبرزها "أعمال شاهد الأصلية" (Shahid Originals)، وكذك عروض شاهد الأولى (Shahid Premiers) بمواسم كاملة من أعمالهما المتوفّرة بكامل حلقاتها، إلى جانب أحدث الأفلام العربية الآتية حديثًا من دور العرض، ناهيك عن خدمة البث عبر الانترنت لباقة من القنوات بجودة HD؛ كل ذلك إضافةً إلى نخبة من الإنتاجات العالمية مِن Disney وMarvel وFOX وABC Studios وغيرها.

 

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