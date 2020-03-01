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رياضة

بعد اكتساح زاناكو.. تعرف على نتائج بيراميدز خارج الديار

الأحد 01/مارس/2020 - 05:19 م
عبد الله السعيد ،
عبد الله السعيد ، لاعب نادي بيراميدز
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القسم الرياضي
اكتسح فريق بيراميدز نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، من مسابقة الكونفدرالية ،فى زامبيا.

وجاء هدف بيراميدز  الأول عن طريق ركنية سددها عبدالله السعيد في الدقيقة 18، ووضعها علي جبر برأسه في المرمى في الدقيقة 19 ، وفي الدقيقة 24 نجح محمد فاروق في إضافة هدف بيراميدز الثاني.

وعزز بيراميدز تقدمه بهدف ثالث عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

ويستعرض صدى البلد جميع نتائج بيراميدز خارج أرضه :.

- فاز على ‏إيتوال الكونغولي 1-0
‏- كما فاز بلوزداد الجزائري 1-0
- وانتصر أيضا على ‏يانج أفريكانز التنزاني 2-1 
- واكتسح ‏رينجرز النيجيري 3-1 
- وتفوق على ‏المصري 2-1 
-  كما نجح في الفوز على ‏نواذيبو الموريتاني 1-0 ‏
- وأخيرا اكتسح فريق زاناكو الزامبي 3-0

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين بيراميدز زاناكو، يوم، الأحد المقبل، على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

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