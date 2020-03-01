بعد اكتساح زاناكو.. تعرف على نتائج بيراميدز خارج الديار

وجاء هدف بيراميدز الأول عن طريق ركنية سددها عبدالله السعيد في الدقيقة 18، ووضعها علي جبر برأسه في المرمى في الدقيقة 19 ، وفي الدقيقة 24 نجح محمد فاروق في إضافة هدف بيراميدز الثاني.





وعزز بيراميدز تقدمه بهدف ثالث عن طريق عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة.





ويستعرض صدى البلد جميع نتائج بيراميدز خارج أرضه :.



