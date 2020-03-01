محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، مركز الخدمات اللوجستية بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.





حيث التقى خلالها بعدد من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم .





ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وتم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية.





لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.





اقرأ مع الخبر: