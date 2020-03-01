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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 06:53 م
اللواء عادل الغضبان،
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، مركز الخدمات اللوجستية بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه. 

حيث التقى خلالها بعدد من المتعاملين مع المركز للاستفسار عن مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وتم تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية.

لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.

اقرأ مع الخبر:

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالمركز اللوجستي.. صور
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