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رياضة

بعد زالزال واتفورد .. صحيفة إنجليزية تفتح النار على محمد صلاح

الأحد 01/مارس/2020 - 05:36 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو الحلوانى
لا يزال السقوط المدوى لفريق ليفربول أمام واتفورد أمس بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من فاعليات مسابقة الدوري الأنجليزي له ردود أفعال عنيفة.

وظهر ليفربول بشكل سيىء للغاية خلال المباراة فى ظل ابتعاد كافة نجوم الفريق عن مستواهم المعهود وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى والبرازيلى فرمينو .

وانتقدت صحيفة  " ميرور" البريطانية  أداء محمد صلاح خلال المباراة ، 

وأكدت الصحيفة أن صلاح لم ينجح فى صناعة الفارق لصالح فريقه نتيجة ظهوره السيىء خلال أوقات المباراة بالكامل .

وقالت صحيفة ميرور أن صلاح فشل فى التعامل مع كافة الكرات التى اتيحت له ، مؤكدة أن آدم ماسينا نجح فى السيطرة على خطورة محمد صلاح بالكامل وظهر بمستوى مميز للغاية .


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