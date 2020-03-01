بعد استقالتها.. مؤمنة كامل تشكر فروع الهلال الأحمر على جهدهم خلال فترة عملها





وأثنت الدكتورة "مؤمنة كامل" على عمل فروع الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية خلال فترة عملها بالهلال، متمنية لهم مزيدا من النجاح خلال الفترة المقبلة.









كانت الدكتورة مؤمنة كامل، تقدمت باستقالتها من تلقاء نفسها إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بصفتها نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، وتم انتخاب الدكتورة مؤمنة كامل عام 2015 لشغل منصب الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، كما تعد الدكتورة مؤمنة كامل من أوائل المتطوعين لدى الهلال الأحمر المصرى.





يذكر أن الهلال الأحمر المصري نجح مؤخرا في أن يكون عضوا فى اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني تحت رئاسة وزارة العدل وشراكة وزارة الخارجية، وعضو فى مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.





كما نجح فى إنشاء غرفة عمليات مركزية في المقر العام للهلال الأحمر المصري وذلك لإدارة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات إضافة إلى إدارة العمليات الخاصة بالمساعدات الإنسانية للدول المجاورة، وقامت بإنشاء إدارة خاصة للشباب والتطوع.





وتم إعداد خطة لتطوير فروع بنوك الدم التابعة للهلال الأحمر المصرى وتم افتتاح أعمال تطوير بنك الدم الرئيسى التابع للهلال الأحمر المصرى بشارع الجلاء، كما تم تطويره وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وأصبح نموذج لكل فروع الدم الأخرى، كما تم إنشاء هيكل تنظيمي ووظيفي للبنك وإنشاء إدارات فنية جديدة وفق رؤية إدارية حديثة بالتوازي مع التوسع فى حملات التبرع بالدم ،إلى جانب تطبيق برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين.





يشار إلى أن الهلال الأحمر المصري هو منظمة تنموية وإغاثية ذات صفة عامة لها شخصية اعتبارية معترف بها دوليًا من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف وأصبحت عضوًا في الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر ويرتكز عمل الهلال الأحمر المصري على الجهود التطوعية والاجتماعية والتنموية وأنشأ الهلال الأحمر المصري عام 1912 خلال فترة الاستعمار الإنجليزي في مصر ،كما يهتم بتقديم جهود الإغاثة في الكوارث والنكبات.