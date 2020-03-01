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أخبار البلد

القوات المسلحة تستمر فى تنظيم دورات تدريبية للمجندين المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات

الأحد 01/مارس/2020 - 05:38 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
استمرت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنظيم دورات تدريبية لأفراد القوات المسلحة المتميزين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

حيث يستقبل معهد نظم القوات المسلحة  250 من أفراد القوات المسلحة ضمن الدورة المتقدمة الثالثة اعتبارًا من الأول من مارس لتأهيلهم وفقًا لأحدث البرامج التدريبية للوقوف على أخر مستحدثات التكنولوجيا على إختلاف روافدها من مختلف الأفرع الرئيسية والجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والإدارات والهيئات التابعة للقوات المسلحة يتم  ذلك بشكل مكثف على مدار ثلاثة أشهر بجانب متطلبات كل تخصص لتنمية مهارات التواصل والعرض لتجهيز كوادر تمتلك أعلى درجات الإحترافية المهنية ، وذلك تحت إشراف وتنفيذ معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

ويعتمد البرنامج التدريبى على المهارات الشخصية وإختيار التخصص المناسب لكل متدرب
وفقًا لاختبارات ومعايير القبول بالبرنامج ، ويهدف البرنامج إلى تأهيل المجندين لزيادة فرص العمل لهم عقب انتهاء فترة التجنيد من خلال الحفاظ على مهاراتهم الفنية وتطويرها طبقًا لمتطلبات سوق العمل .

يأتى ذلك فى إطار خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة ومواكبة التطورات التكنولوجية والتحول
إلى مجتمع رقمى وتطويعه للخدمة العامة ، و تمكين كل قطاعات الدولة فى إتمام مشاريع التحول الرقمى وبناء قواعد البيانات المتكاملة لتكون الركيزة الأساسية لإنشاء المجتمعات الرقمية الذكية .


يأتي ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة برعاية ودعم المتميزين فى تكنولوجيا المعلومات ، وتنفيذا لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى.
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