10 أشياء تغير مسار العالم وحياة البشر.. تفاصيل

بداية من العام الحالي، وخلال سنوات قليلة، ستكون شبكة الإنترنت غير قابلة للاختراق، وسيكون العلماء قادرين على تصنيع أدوية وعلاجات لأمراض لم تكن موجودة، هذا ماذكرته مجلة MIT Technology Review عن أكثر 10 أشياء ستغير مسار العالم، وحياة البشر في السنوات القليلة القادمة.





وبداية من العام الحالى 2020، ستغير مجموعة الكوكبات العملاقة من الأقمار الصناعية التى ترسل الآن إلى الفضاء، مفهوم الإنترنت وسرعته على كوكب الأرض، حيث بدأت شركة SpaceX في بناء مجموعة كوكباتها من الأقمار الصناعية التى وصلت إلى 300 قمر صناعى، بالإضافة إلى نيتها إرسال 1.300 قمر صناعى آخر، خلال السنوات القليلة القادمة.





وتنوى شركة الفضاء OneWeb إرسال 650 قمرا صناعيا بحلول عام 2020، وليس من المستغرب أن تقود المخاوف البيئية ابتكارات ستغير شكل العالم على الإطلاق، من بينها أن العلماء سيكونون قادرين على تنفيذ أشكال محاكاة متطورة من الطقس لم يعرفها العالم من قبل.





وهذا من شأنه مساعدة العلماء على التنبؤ بطبيعة المخاطر التى سيكون عليهم مواجهتها مثل التنبؤ بمدى ارتفاع درجات الحرارة، وحجم الفيضانات والسيول التى من المحتمل حدوثها، بالإضافة إلى أن العلماء سيستطيعون قياس مدى التغير الحاصل في المناخ واحتمالية حدوث تغيرات جذرية في الفصول الأربعة.





وهذه أبرز 10 تغيرات سيشهدها العالم خلال السنوات القادمة





1- الإنترنت غير القابل للاختراق

2- العلاج القائم على الطبيعة الجينية للمرضى

3- النقود الرقمية





4- العقاقير المضادة للشيخوخة





5- استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى في تخليق جزيئات جديدة





6- كوكبات أقمار الإنترنت والتى ستغطى كوكب الأرض بالإنترنت





7- تفوق الكم والتى تعنى القدرة على التعامل مع كميات هائلة من المعلومات وتخزينها والتعرف عليها من قبل أجهزة كمبيوتر حديثة





8- Tiny AI وهى عبارة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تعمل على تقليل الخوارزميات للتعامل مع الكم الهائل للبيانات بشكل أسهل وأسرع





9- التوسع في الحفاظ على خصوصية الأفراد مع الوتيرة السريعة للتكنولوجيا





10- التوسع في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى التى تعتمد على مواجهة التغير المناخى



