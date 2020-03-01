جامعة أسوان تنظم ورشة عمل لمشروع إعداد معلمي اللاجئين والمهاجرين

بدأت اليوم بقاعة السيمنار بالمبنى الإداري بالحرم الجامعى بصحارى بمدينة أسوان فعاليات ورشة العمل لمشروع إعداد معلمى اللاجئين والمهاجرين والتى تستمر فعالياتها حتى 5 مارس .

وتشارك فى فعاليات ورشة العمل جامعة أسوان و7 جامعات أخرى وهى جامعات الأزهر و6 أكتوبر والزقازيق وهليوبليس من مصر وجامعة كريت من اليونان وجامعة فرديرك من قبرص وجامعة باث سبا من المملكة المتحدة.





من جهته رحب الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالمشاركين فى ورشة العمل من مختلف الجامعات المصرية والأوروبية.





ووجه الدكتور أحمد غلاب للوفد المحاضر والمشاركين دعوة لزيارة الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة للتعرف على الطفرة التعليمية والإنشائية التى تشهدها جامعة أسوان.





وأضاف الدكتور نادى كمال عزيز جرجس مدير المشروع بجامعة أسوان ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة أن ورشة العمل بدأت بمحاضرة تحت عنوان نشر السلام العالمي ومناقشة موضوعات عديدة منها إعداد الدروس اليومية بطرق مشوقة بحيث تشمل المناسبات العالمية مثل يوم الأرض وأهداف التنمية المستدامة وغيرها وطرق تدريس فاعلة مثل تعليم الأقران واستخدام تكنولوجيا التعليم والانترنت من خلال معامل الكمبيوتر المتطورة والفيديو كونفرنس و التى تم تجهيزها بكليات التربية فى مختلف الجامعات المشاركة وغيرها.





كما تناولت ورشة العمل كيفية التعامل مع المعلمين الوافدين إلى مصر والعمل على إتاحة التعددية الثقافية وكيفية احتواء الطلاب تعليميا وثقافيا واجتماعيا ويشارك بالورشة من جامعة أسوان الدكتور احمد العطيفى والدكتور عادل عبد الفهيم والدكتور ياسمين مهران.





واقرأ أيضًا:







