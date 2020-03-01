اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات.. حقيقة أم شائعة؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، اللتين نفتا تلك الأنباء.





وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لاكتشاف أي حالات مصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعات، وأن جميع الجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بكافة محافظات الجمهورية خالية تمامًا من أي فيروسات وبائية، مشددتين على الشفافية التامة في التعامل مع أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس والإعلان عنها فورًا، وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.