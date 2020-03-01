خلال زيارته للمجلس.. عبد العال لرئيس برلمان النمسا: نسهم في أمن أوروبا.. لم نبتز أحدا بملف اللاجئين.. وفلولجانج: مصر بوابة إفريقيا

عبدالعال يستقبل فولفجانج سوبوتكا رئيس برلمان النمسا ويعقد مباحثات مُوسعة معه

عبد العال يصطحب رئيس برلمان النمسا في جولة داخل أروقة مجلس النواب

عبدالعال: العلاقات المصرية النمساوية راسخة وممتدة ومتميزة

فولفجانج سوبوتكا: مصر شريك مهم يتمتع بالاستقرار





استقبل الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الأحد، فولفجانج سوبوتكا والوفد المرافق له.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور على عبد العال عن سعادته وتقديره لتلك الزيارة، واصفًا العلاقات المصرية النمساوية بأنها راسخة وممتدة ومتميزة، مشيرًا للزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية النمسا للمشاركة في المنتدى الأوروبي الأفريقي ولقائه المستشار النمساوي على هامش تلك المشاركة.

وقدم الدكتور على عبد العال لمحة عن دور مجلس النواب وتشكيله، مؤكدًا الحرص على تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية النمساوية، مشيرًا إلى دور مجلس النواب في إقرار العديد من التشريعات في جميع المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية، مستعرضًا ما حققته الدولة المصرية من طفرات في مجال البنية التحتية في الطرق وتطوير الموانئ لتكون بمثابة عوامل جذب للاستثمار.

وتطرق رئيس مجلس النواب خلال اللقاء إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مستعرضًا جهود الدولة المصرية في مكافحة تلك الظاهرة، حيث أقر مجلس النواب قانونًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ يتمتعون بجميع حقوق المواطنة.

وأكد الدكتور على عبد العال أن مصر تساهم في أمن أوروبا، لافتا إلى أن الدولة المصرية لا تبتز أوروبا بملف اللاجئين مثلما فعلت دول أخرى.

كما ناقش جهود الدولة المصرية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، حيث أكد أن مصر بذلت جهودًا دؤوبة لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود، خاصة في ظل تردي الأوضاع الإقليمية، منتقدًا الدور التركي في نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وما يمثله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي وأمن أوروبا.

وأكد الدكتور على عبد العال أن مصر تتعامل مع حقوق الإنسان من منظور شامل، حيث تهتم بالحقوق الاجتماعية من تطوير التعليم ومشروع التأمين الصحي الشامل وبناء مساكن للفئات المهمشة، كما تعمل الدولة المصرية على القضاء على الخطاب التحريضي وتتبنى خطابًا يقوم على التسامح والاعتدال.

من جانبه، أعرب فولفجانج سوبوتكا، رئيس برلمان النمسا، عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لقيها ووفده المرافق، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل انعكاسا لمشاعر الصداقة بين البلدين.

وأشار رئيس برلمان النمسا إلى تنامي العلاقات المصرية النمساوية، وقال إن النمسا وأوروبا ينظران إلى مصر كشريك مهم يتمتع بالاستقرار، واصفًا مصر بأنها بوابة أفريقيا، كما أبدى رئيس برلمان النمسا تقديره للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالوضع الاقتصادي في ضوء ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتراجع معدلات البطالة.

ونوه رئيس برلمان النمسا إلى التحديات التى تواجهها الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التى تبذلها مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وعلى هامش الزيارة، اصطحب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فولفجانج سوبوتكا رئيس البرلمان النمساوي والوفد المرافق له في جولة داخل أروقة مجلس النواب، شملت زيارة إلى متحف المجلس وقاعة الجلسات العامة للمجلس، حيث استمع الضيف والوفد المرافق له لشرح وافٍ حول تاريخ الحياة النيابية العريقة في مصر، ثم عقب ذلك، نظم الدكتور على عبدالعال مأدبة غداء على شرف الضيف الكريم والوفد المرافق له تكريمًا له.

وفي ختام الزيارة، قام الدكتور علي عبد العال بتوديع الضيف النمساوي، حيث من المنتظر أن يلتقي رئيس البرلمان النمساوي رئيس الجمهورية صباح الغد الاثنين.