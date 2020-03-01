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فن

نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي تحييان حفل مهرجان دندرة

الأحد 01/مارس/2020 - 06:58 م
نسمة عبد العزيز
نسمة عبد العزيز
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شيرى نبيل
يشهد اليوم الثالث لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بقنا، حفل غنائي  في قصر الثقافة بمحافظة قنا للفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، الساعة الخامسة مساء اليوم، يليه حفل للمطربة دينا الوديدي وفرقتها الفنان الساعة السابعة مساء، بحضور جماهيري كبير من أهالي وشباب مدينة قنا، وطلاب جامعة جنوب الوادي وشباب المحافظة.
 
يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بمحافظة قنا تنقلها قنوات التليفزيون المصري في بث مباشر، وتقام بمعبد دندرة، الجمعة والسبت بمعبد دندرة، وقصر ثقافة قنا في الخامسة مساء يومي الأحد والاثنين، وبجامعة جنوب الوادي في الخامسة مساء يومي الثلاثاء والأربعاء.
 
كانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم أكدت إقامة فعاليات الدورة الأولى من مهرجان قنا للموسيقى والغناء بمعبد دندرة وقصر ثقافة قنا وجامعة جنوب الوادى، الذى يعد أول مهرجان ثقافى وفنى يقام فى المحافظة بدعم من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار ومحافظ قنا وشباب جامعة جنوب الوادى.
 
وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن مهرجان دندرة للموسيقى يمثل شريانًا جديدًا للقوة الناعمة فى صعيد مصر، ويأتى تجسيدًا لإيمان الدولة بدور الإبداع فى بناء الإنسان والمجتمع، وأنه يسعى لتحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير بهدف إعادة تشكيل الوعى ومواجهة التعصب بكل صوره. 
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