منعا للصق الدعاية على الجدران.."روز اليوسف" تصدر كتيبا يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

طبعت مؤسسة روزاليوسف كتيب دعاية يضم كافة المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
جاء ذلك بناء على قرار المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات صحفيين - إداريين - عمال .
ويعتبر هذا الكتيب وسيلة دعاية حضارية تنفرد بها مؤسسة روزاليوسف حفاظا علي نظافة المؤسسة ومنعا للصق الدعاية على جدران المؤسسة.
ووفرت إدارة المؤسسة الكتيب في الاستعلامات - القصر - مبني صباح الخير - بوابة المطابع .
ووجه جميع العاملين بالمؤسسة الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة الذى أمر بطباعة الكتيب على نفقة المؤسسة ودعما لكل المرشحين دون تمييز بين كافة المرشحين.