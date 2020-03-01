منعا للصق الدعاية على الجدران.."روز اليوسف" تصدر كتيبا يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

طبعت مؤسسة روزاليوسف كتيب دعاية يضم كافة المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية .





جاء ذلك بناء على قرار المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات صحفيين - إداريين - عمال .





ويعتبر هذا الكتيب وسيلة دعاية حضارية تنفرد بها مؤسسة روزاليوسف حفاظا علي نظافة المؤسسة ومنعا للصق الدعاية على جدران المؤسسة.





ووفرت إدارة المؤسسة الكتيب في الاستعلامات - القصر - مبني صباح الخير - بوابة المطابع .



