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أخبار البلد

منعا للصق الدعاية على الجدران.."روز اليوسف" تصدر كتيبا يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة والجمعية العمومية

الأحد 01/مارس/2020 - 07:11 م
روزاليوسف تصدر
" روزاليوسف " تصدر كتيب يضم كافة المرشحين على مجلس الإدارة
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عبدالوكيل ابوالقاسم
طبعت مؤسسة روزاليوسف كتيب دعاية يضم كافة المرشحين على عضوية مجلس الإدارة والجمعية العمومية .

جاء ذلك بناء على قرار  المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف  بطبع كتيب دعاية يضم كل المرشحين من كل الفئات صحفيين - إداريين - عمال .

ويعتبر هذا الكتيب وسيلة دعاية حضارية تنفرد بها مؤسسة روزاليوسف حفاظا علي نظافة المؤسسة ومنعا للصق الدعاية على جدران المؤسسة. 

ووفرت إدارة المؤسسة  الكتيب في الاستعلامات - القصر - مبني صباح الخير - بوابة المطابع .

ووجه جميع العاملين بالمؤسسة الشكر والتقدير لرئيس مجلس الإدارة الذى أمر بطباعة الكتيب على نفقة المؤسسة ودعما لكل المرشحين دون تمييز بين كافة المرشحين. 
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