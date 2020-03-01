أحسن صفقة.. نجم الأهلي السابق يشيد بـ فايلر عقب ثنائية صن داونز

أشاد أحمد مجدي نجم الأهلي والزمالك السابق بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عقب الفوز أمس أمام صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " فايلر مدرب كبير من وجهه نظري بيعمل شغل كرة قدم في وقت قصير جدا طريقة لعب الأهلي محتاجة من أي فريق وقت في التنفيذ واللياقة البدنية ليها طريقة معينة تتماشى مع تكتيك الفريق وتنفيذ الواجبات أحسن صفقة جابها الأهلي السنة دي هي فايلر".













انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.









وكان معلول صانع الحلول الذي سجل هدفي الأهلي في المباراة الأول عن طريق انطلاقة من الجبهة اليسرى والثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة أليو بادجي لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء صن داونز.