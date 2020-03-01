AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحسن صفقة.. نجم الأهلي السابق يشيد بـ فايلر عقب ثنائية صن داونز

الأحد 01/مارس/2020 - 06:06 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
Advertisements
ياسمين تيسير
أشاد أحمد مجدي نجم الأهلي والزمالك السابق بـ رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عقب الفوز أمس أمام صن داونز بثنائية نظيفة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد مجدي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فايلر مدرب كبير من وجهه نظري بيعمل شغل كرة قدم في وقت قصير جدا طريقة لعب الأهلي محتاجة من أي فريق وقت في التنفيذ واللياقة البدنية ليها طريقة معينة تتماشى مع تكتيك الفريق وتنفيذ الواجبات أحسن صفقة جابها الأهلي السنة دي هي فايلر".



انتهت أحداث مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.


وكان معلول صانع الحلول الذي سجل هدفي الأهلي في المباراة الأول عن طريق انطلاقة من الجبهة اليسرى والثاني من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة أليو بادجي لاعب الأهلي داخل منطقة جزاء صن داونز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلول ملك الحلول.. الأهلي يفوز على صن داونز 2-0 فى دوري أبطال أفريقيا ..فيديو

شاهد.. ملخص المباراة وهدفا الأهلي في شباك صن داونز

بعد ركلة جزاء الأهلي.. حوار جانبي بين فايلر والمدير الفنى لـ صن داونز

جريمة كروية.. وائل جمعة ينتقد عدم مشاركة بادجي مع الاهلي أساسيا

حسام عاشور يساند الأهلي من المدرجات خلال مواجهة صن داونز.. فيديو

الأهلي وصن داونز.. انفعال دكة الأهلي بسبب التحكيم .. فيديو

ترشيحاتنا

الصحة تنفي مجددًا رصد أي حالات مشتبه في إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد

شبورة كثيفة ورياح وشوائب عالقة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

بعد زالزال واتفورد .. صحيفة إنجليزية تفتح النار على محمد صلاح

عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة الصحة.. ويؤكد رفع الجاهزية لمواجهة كورونا

مرض منة عرفة.. اشتكت منه هنا الزاهد من قبل

قرار مهم للمصريين المسافرين إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللواء محمود توفيق يلتقي 7 وزراء داخلية عرب ويؤكد: ضرورة مجابهة الفكر المتطرف.. صور

بفستان وردي.. دينا كرزون تخضع لجلسة تصوير بعد خطبتها

إلى حيث يأخذك الحنين.. سوق مطرح بسلطنة عمان نافذة تراثية تعانق البحر ..صور