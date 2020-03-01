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رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل 1-1 مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 01/مارس/2020 - 06:04 م
لقطة من مباراة مانشستر
لقطة من مباراة مانشستر يونايتد وايفرتون
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القسم الرياضي
حسم التعادل الإيجابي مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

تقدم فريق إيفرتون مبكرا  في الشوط الأول عن طريق لاعبه دومينيك كالفيرت في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 31، نجح برونو فرنانديز في إدراك التعادل لفريق مانشستر يونايتد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 متأخرًا بفارق 3 نقاط عن تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الـ11 برصيد 37 نقطة.

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