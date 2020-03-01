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تعليم

جنين عمره 11 أسبوعا.. استئصال حمل خارج الرحم لسيدة بأسيوط

الأحد 01/مارس/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تمكن فريق طبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط، من استئصال حمل خارج الرحم لسيدة في العقد الرابع من عمرها، كانت تعاني من تجمع دموي بالبطن.

وقال الدكتور أحمد كامل بكري، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط، إن قسم الجراحة بمستشفى صحة المرأة، استقبل المريضة وهي تعاني من تجمع دموي كبير بالبطن وبإجراء السونار تبين وجود حمل على عنق الرحم عمره 11 أسبوعا، على الرغم من إجرائها عملية إزالة لرحمها منذ 7 أشهر.

وأضاف الدكتور أحمد كامل، أنه تم عمل استكشاف بالبطن للسيدة المريضة وتبين وجود حمل تكون مشيمة وكيس كامل على عنق الرحم، وتم إجراء عملية جراحية واستئصال الحمل من عنقها وهي حالة نادرة الحدوث.
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