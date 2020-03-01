أبرز قضايا اليوم.. حبس متهم بنشر أخبار كاذبة والترويج لجماعة إرهابية.. جنح بلبيس تقرر إيداع الطفل قاتل أخيه خوفا من الفضيحة بإحدى دور الرعاية بالزقازيق

- إيداع 14 طفلا بالمؤسسة العقابية في المرج

- تأجيل محاكمة 271 متهمًا في قضية حسم ولواء الثورة لـ 4 مارس









قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والترويج ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها.





وأسندت النيابة للمتهم في القضية 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة تهم الترويج لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض ارتكاب جريمة.









كما قررت محكمة جنح مستأنف بلبيس، إيداع طالب الإعدادية، المتهم بقتل شقيقه الأصغر خوفا من الفضيحة إحدى دور الرعاية بمدينة الزقازيق لمدة أسبوع.









البداية كانت بعثور عدد من أهالى قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أمس، على جثة طفل فى الصف السادس الابتدائى، داخل مصرف القرية، عقب ورود بلاغ بتغيبه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة لقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس من مواطن يعمل سائقا مقيم قرية حفنا باختفاء نجله 11 سنة طالب، وذلك بعد تناوله وجبة الغداء أمس.





وقام الأهالي بالبحث عنه ولم يجدوه فيما عثر عليه، جثة هامدة بمياه مصرف بالقرية، وبه آثار طعنات.





وعلي الفور توجهت قوة من مركز شرطة بلبيس والبحث الجنائي إلى مسرح الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل الرقم 240 إدارى مركز شرطة بلبيس.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائى، إلى قيام "خالد" 16 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادي، بارتكاب الواقعة، وقتل شقيقه الأصغر، خوفا من الفضيحة.





شاهده المجنى عليه فى وضع مخل مع طفل، وهدده بفضح الأمر، فقام باستدراجه إلى مكان العثور على الجثة وقتله.









فيما قررت النيابة العامة إيداع 14 طفلا بالمؤسسة العقابية بالمرج على خلفية اتهامهم بالانضمام للحركة الشعبية الإرهابية.





كانت النيابة وجهت إلى المتهمين في القضية ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عدة اتهامات من بينها: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، لترويج أخبار من شأنها تكدير السلم العام ومشاركة جماعة الإخوان الإرهابية أنشطتها، والانضمام لجماعة إرهابية، تدعى الحركة الشعبية.









وفى سياق متصل قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 271 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«حسم ولواء الثورة»، لجلسة 4 مارس.





كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 278 متهما من عناصر جماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، في القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المرقمة بـ123 لسنة 2018 عسكرية؛ لاتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة)، وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلا عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.





وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة)، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.





وكشفت التحقيقات -التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، في ضوء تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية- عن وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططا إرهابيا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة.





وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تمكن قيادات الجماعة من ضم العديد من أعضائها، وتشكيلهم في مجموعات عنقودية لتشمل 17 محافظة على مستوى الجمهورية تحت مسمى حركتي (حسم) و(لواء الثورة) الإخوانيتين، لتبني العمليات الإرهابية المنفذة من أعضائها، كتكليف من قادة الجماعة، واضطلاع مسئولي الحركتين داخل البلاد بتوفير الدعم المالي واللوجيستي لأعضاء المجموعات المسلحة، وتوفير المقار التنظيمية داخل البلاد لتصنيع وتخزين المواد المفرقعة والتي بلغ عددها 25 مقرا تنظيميا.



