بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل إطلالات أنبايلا هلال على إنستجرام





وتتميز المذيعة أنابيلا هلال ، بالظهور بإطلالات ناعمة تبرز هن جمالها ورشاقتها، كما تحرص على أختيار اللون الأسود فى ملابسها الذى يضفى الأناقة والجمال.





ومن الناحية الجمالية تحرص أنبايلا على أستخدام الألوان الترابية للعيون مع أحمر الشفاه الهادئ الذى يبرز جمال أنوثتها بشكل لافت.





كما تحرص على ترك شعرها الأشقر منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنسيابية تبرز جمال ملامحها الناعمة.