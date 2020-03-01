مساعد الخارجية للشئون الأفريقية يطالب بخطة عمل تليق بالعلاقات العربية الإفريقية

قال السفير أبوبكر حفني مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إن الشراكة العربية الأفريقية من أقدم الشراكات على الساحة.









وتابع حفنى خلال ندوة “العلاقات الافريقية العربية -الفرص والتحديات"، لابد من التفرقة بين العلاقات العربية الأفريقية الثنائية وبين العلاقات التعددية، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية تعد الافضل بين الدول العربية والأفريقية مدلالا على ذلك بوجود استثمارات ثقافية وزراعية وتقديم مساعدات إنسانية ومالية مقدمة من دول عربية إلى أفريقيا.





وأضاف حفنى أن الكويت لديها استثمارات فى الغرب والشمال الافريقي فضلا عن وجود الصندوق الكويتي الذي يقدم مساعدات لمشروعات فى أفريقيا، مشيرا إلى أن هناك صورة سيئة يتم تصويرها اعلاميا فى الخارج عن العلاقات العربية الأفريقية، فضلا عن عدم قدرة الدول العربية على تقدم شئ مشترك للدول الافريقية.





وطالب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية بضرورة وجود خطة عمل عربية أفريقية تليق بالعلاقات العربية الأفريقية على أن تكون تلك الخطة محددة تشمل جوانب كثيرة "ثقافية واقتصادية ورياضية"، هذا بالإضافة إلى ضرورة التركيز على مخاطبة الطلبة الأفارقة الموجودين فى مصر وتصحيح الصورة السلبية الموجودة عند الأفارقة لما يقدمه العرب من مساعدات لأفريقيا.



