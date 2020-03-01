اشتقتلك يا خالد.. نور تحتفل بعيد ميلاد السقا بـ شورت وفانلة وكاب

حرصت الفنانة اللبنانية نور على تهنئة الفنان أحمد السقا بعيد ميلاده الـ 47.





ونشرت نور صورا تجمعها بـ"السقا" من فيلم "شورت وفانلة وكاب"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت الفنانة نور علي الصورة، قائلة: "من عشرين سنة قلت بالفيلم "أنا بلدي هون مع خالد!" وهلا عن جد برجع قول إنه بلدي الثاني هون فعلًا واشتقتلك يا خالد السينما المصرية، كل سنة وأنت ناجح وبخير".





من ناحية أخرى ينتظر الفنان أحمد السقا عرض فيلمه الجديد "العنكبوت" والذى يشاركه البطولة فيه منى زكى وتاليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.