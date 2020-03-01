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اقتصاد

رغم مخاطر فيروس كورونا.. ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية

الأحد 01/مارس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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وكالات
زادت صادرات كوريا الجنوبية 4.5% خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يمثل أول تعاف للصادرات بعد تراجع استمر لمدة 14 شهرا على التوالي، حيث أوضحت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية أن الصادرات خلال ذلك الشهر بلغت 41 مليار دولار، مقارنة بـ39 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي، وفق وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفعت الواردات 1.4% على أساس سنوي في فبراير لتبلغ 37 مليار دولار، ووصل الفائض التجاري للبلاد في شهر فبراير إلى 4.1 مليار دولار، ما يمثل تخطي صادرات البلاد للواردات للشهر 97 على التوالي، وفي 24 فبراير الماضي، اقترح رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أن تنظر حكومته في خطة ميزانية تكميلية طارئة، لدعم معركتها ضد فيروس كورونا الجديد وتأثيره الاقتصادي.

وقبل أيام قالت الحكومة إن المعدل اليومي لقيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من فبراير تراجع بمقدار 3.2% على أساس سنوي، من 1.58 مليار دولار إلى 1.53 مليار دولار، وتحولت الصادرات إلى الاتجاه التنازلي من الاتجاه الصعودي الذي سجلته في يناير عندما قفزت بنسبة 4.8%.

وتوقعت مؤسسة "مورجان ستانلي" الأمريكية في تقريرها الأخير أن تحقق كوريا الجنوبية نموا سلبيا (انكماشا) تتراوح نسبته بين 0.8 إلى 1.1% نقطة مئوية عن الفترة نفسه من العام الماضي، خلال الربع الأول بسبب ضربة فيروس كورونا الجديد، ويرى الخبراء أن تعرض الصادرات والطلب المحلي في كوريا الجنوبية للصدمة أمر لا مفر منه تقريبا، على خلفية انتشار الفيروس.

وسجلت كوريا الجنوبية السبت 594 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا المستجد، في زيادة هي الأكبر حتى الآن في البلاد، ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة على أراضيها إلى 2931، مع تأكيد 3 وفيات إضافية.
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