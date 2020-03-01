رئيس جامعة الفيوم يهدى أجهزة كمبيوتر محمولة للطلاب ذوى القدرات الخاصة

التقى الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بأبنائه طلاب الجامعة من ذوي القدرات الخاصة المكفوفين من مختلف الكليات والفرق الدراسية في بداية الدورة التدريبية التى تعقدها لهم الجامعة من خلال مركز تواصل لذوي الإحتياجات الخاصة فى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر، وذلك خلال زيارته للمركز.





وحضر اللقاء الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة والمشرفة على المركز والدكتورة سناء هارون الأستاذ بكلية الزراعة ومدير المركز والدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامى لرئيس الجامعة بمقر المركز بكلية الزراعة.





وأجرى الدكتور أحمد جابر خلال الزيارة، حوارًا مع عدد من الطلاب حول أوجه الدعم التي تقدمها الجامعة لهم بالكليات المختلفة وفى المدن الجامعية وحول المتطلبات التي التى يتوقعون أن تقدمها لهم الجامعة.





وقدم رئيس الجامعة عدد 3 أجهزة كمبيوتر محمولة مجهزة بالبرمجيات المختلفة الملائمة لاحتياجاتهم والتى تساعدهم في دراستهم الجامعية واعدًا بتقديم أجهزة كمبيوتر مماثلة لكل المتدربين من ذوي القدرات الخاصة بالمركز وتنظيم رحلة ترفيهية لجميع المتدربين والتنسيق لبدء النشاط الرياضى المناسب لهم سواء داخل الجامعة أو خارجها .









وأضاف شديد أن الجامعة بجميع قطاعاتها تولى أهتمامًا شديدًا بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة من خلال مراكزها المتخصصة فى دعم وتقديم كافة الخدمات لهذة الفئة المتميزة من الطلاب وذلك بتقديم دورات تدريبية متخصصة فى اللغة الإنجليزية ودورات متقدمة في اللغة العربية بالإضافة لدورات كمبيوتر متخصصة ومؤهلة لسوق العمل.





من جانبها أشارت الدكتورة منى الخشاب إلى أن المركز يقدم خدماته التدريبية والتعليمية لكل طلاب جامعة الفيوم من ذوى القدرات الخاصة من خلال مجموعة من المدربين المتخصصين فى التعامل مع هذه الفئة المتميزة من الطلاب.



