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فن

طارق الشيخ يضع اللمسات الأخيرة على ألبومه الجديد

الأحد 01/مارس/2020 - 07:10 م
طارق الشيخ
طارق الشيخ
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شيري نبيل
يضع المطرب طارق الشيخ اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

يتعاون طارق الشيخ في الألبوم  مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى  ومحمد النجار و إسلام شيبسى.

يشمل الألبوم 8 أغانى متنوعة وننشر عدد من الصور أثناء كواليس مونتاج عدد من أغانى الألبوم وتواجد كل من الشيخ والمنتج مصطفى السويفى الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف ويحمل عدد من المفاجئات.

ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوي.
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