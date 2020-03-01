مساعد الخارجية للشئون الأفريقية: صور محمد صلاح تزين الحافلات في شوارع إثيوبيا

قال السفير أبو بكر حفنى، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن مستقبل العلاقات العربية الأفريقية يجب أن يقوم على عدة خطوات أهمها التحضير الجيد للقمة العربية الأفريقية المقرر عقدها في الرياض.









وأضاف "حفني"، خلال ندوة "العلاقات الإفريقية العربية - الفرص والتحديات"، أن التعاون الاقتصادى يعد من أبرز الملفات التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تم تدشين منطقة التجارة الحرة القارية التى تعد فرصة رائعة لشراكة عربية أفريقية طويلة الأجل .









وطالب بالعمل على تجاوز مرحلة الهبات والمعاونات الإنسانية والترتيب لشراكات عربية أفريقية وبناء تكتلات كما فعلت مصر، حيث تم بناء تكتلات من القطاع الخاص المصري تعمل مع القطاع الخاص الافريقي برعاية من وزارة الخارجية.









وقال مساعد وزير الخارجية من للشئون الأفريقية، أن هناك بعض الدول الأفريقية والعربية تعانى من ندرة المياه الأمر الذي سيؤدى إلى ندرة الغذاء وبالتالى لابد من التفكير في التوسع الزراعى فى إثيوبيا وتنزانيا والسودان لأن هذه الدول لديها وفرة فى الماء، وبالتالى من الممكن تحويل أفريقيا لسلة غذاء العالم والعرب.





وطالب بالتعاون العربي الأفريقي للقضاء على ظاهرة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف.









وشدد على ضرورة التركيز على الرياضة لأنها تربط بين الشعوب وبعضها، قائلًا "خلال تجربتي كسفير مصر فى أديس أبابا كنت أري صور اللاعب محمد صلاح على الحافلات فى أديس أبابا رغم وجود أزمات".



