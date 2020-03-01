رئيس الوفد الدائم: قمة الشراكة العربية - الأفريقية قديمة تاريخيا

قال رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدي جامعة الدول العربية السفير عبدالحميد بو زاهر، إن هناك نوعا من التهميش والتعتيم الاعلامى للعلاقات العربية الأفريقية، مدللا على حديثه بعدم تناول الإعلام لذكرى مرور ٤٠ عاما على الشراكة العربية الأفريقية والتى تم إطلاقها في عام ١٩٧٧.









وتابع بو زاهر خلال ندوة “العلاقات الافريقية العربية -الفرص والتحديات"، أن الظروف التى تأسست فيها الرابطة العربية الأفريقية ١٩٧٧ هى ظروف تاريخية من الدرجة الأولى حيث كرست مبادئ التضامن والتعاون والأخوة ما بين العرب وأفريقيا، حيث ساند العرب وأفريقيا مصر فى حرب اكتوبر فضلا عن التضامن العربي الافريقي اتجاه القضية الفلسطينية.







