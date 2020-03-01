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أخبار البلد

رئيس الوفد الدائم: قمة الشراكة العربية - الأفريقية قديمة تاريخيا

الأحد 01/مارس/2020 - 08:40 م
الوفد الدائم للاتحاد
الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي
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أمينة الدسوقى
قال رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي لدي جامعة الدول العربية السفير عبدالحميد بو زاهر، إن هناك نوعا من التهميش والتعتيم الاعلامى للعلاقات العربية الأفريقية،  مدللا على حديثه بعدم تناول الإعلام لذكرى مرور ٤٠ عاما على الشراكة العربية الأفريقية والتى تم إطلاقها في عام ١٩٧٧.


وتابع بو زاهر خلال ندوة  “العلاقات الافريقية العربية -الفرص والتحديات"، أن الظروف التى تأسست فيها الرابطة العربية الأفريقية ١٩٧٧ هى ظروف تاريخية من الدرجة الأولى حيث كرست مبادئ التضامن والتعاون والأخوة ما بين العرب وأفريقيا، حيث ساند العرب وأفريقيا مصر فى حرب اكتوبر فضلا عن التضامن العربي الافريقي اتجاه القضية الفلسطينية.


وأكد رئيس الوفد الدائم للاتحاد الأفريقي بجامعة الدول العربية أن القمة العربية الأفريقية التى تم تدشينها فى ١٩٧٧ تعد الأكثر نجاحا حيث أنها قامت على بناء العلاقات الاستراتيجية الأزلية بين العرب والأفارقة كما أنها تعد أقدم شراكة من حيث التصنيف الاستراتيجي فى التاريخ.
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