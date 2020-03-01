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محافظات

فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم

الأحد 01/مارس/2020 - 07:07 م
فوج اسبانى يزور حجرة
فوج اسبانى يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قام وفد من السياح الإسبان بزيارة حجرة الدفن الملكية فى هرم اللاهون بالفيوم وأبدوا سعادتهم بزيارة الهرم وحجرة الدفن به والتى افتتحت لأول مرة فى يونيو العام الماضى وأبدوا إعجابهم الشديد به والتقطوا الصور التذكارية ورافقهم خلال الزيارة عادل سعد مندى مفتش آثار المنطقة .


وصرح سيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم أن افتتاح حجرة الدفن فى هرم اللاهون ساهم الى حد كبير فى زيادة الأفواج السياحية لمحافظة الفيوم وجذب نوعيات جديدة من الزوار الذين يأتون  لزيارة المنطقة فقط مثل هذا الفوج الاسبانى الذى حضر لزيارة هرم اللاهون ثم عادوا إلى دهش.


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وأضاف الشورى  بأن السياحة فى محافظة الفيوم بدأت منذ أشهر فى انتعاش كبير، وزيارات مستمرة لعدد كبير من وفود دول العالم العربية والأوروبية.


كان الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد افتتحوا حجرة الدفن فى 28 يونيو الماضى . 


فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
فوج إسباني يزور حجرة الدفن الملكية بهرم اللاهون في الفيوم
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