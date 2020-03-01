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منوعات

خبر صادم .. فيروس كورونا قد يكون مرضا مزمنا بين البشر

الأحد 01/مارس/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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أحمد شريف

يمكن أن ينتشر فيروس كورونا بشكل دائم بين البشر بعد أن وصف خبير بارز بأن هذا الأمر السيناريو الاسوأ في ظل تفشي الفيروس حول العالم ، حيث يخشى جوناثان دي كويك ، الرئيس السابق لمجلس الصحة العالمي ، من أن يتفشى الفيروس بشكل دائم.


وقال كويك ، الذي يتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، لصحيفة الجارديان: "إن أفضل شيء الآن هو أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة في الصين ، حيث يتم الحد من انتشار الفيروس في البلدان الأخرى التي بدأ يتسرب إليها الفيروس ، مشيرًا إلى ان هناك القليل من البلدان لا ينتشر فيها فيروس كورونا ويموت والوباء فيها.


وأوضح الخبير أن أسوأ سيناريو الان هو أن تفشي فيروس كورونا أصبح عالميًا وأن المرض أصبح مستوطنًا في نهاية المطاف ، مما يعني أنه ينتشر بشكل دائم بين البشر".


يذكر ان فيروس كورونا اندلع في نهاية العام الماضي من مدينة ووهان الصينية.


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